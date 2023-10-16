На свободу за донат для ВСУ: в Ровно суд принял любопытное решение по делу о нападении на полицейского

Подобное решение принимается впервые

В Ровно суд расценил донат в размере 30 тысяч гривен на Вооруженные силы в качестве смягчающего обстоятельства при принятии решения по делу о нападении на полицейского.

Как проинформировала пресс-служба Ровенского апелляционного суда, речь идет о случае, который произошел в 2020 году между 38-летним жителем Сарненского района и полицейским.

Тогда мужчина во время беседы с правоохранителем, который находился при исполнении обязанностей, дал ему пощечину, чем нанес легкие телесные повреждения.

В мае 2023 года суд первой инстанции приговорил обвиненного к двум годам условного срока, однако тот решил обратиться к апелляционному суду с просьбой об освобождении от наказания с испытательным сроком в 1 год.

В свою очередь судьи учли, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, а также в добровольном порядке признал вину и возместил ущерб пострадавшему. Кроме того, он имеет хорошие отзывы по месту проживания, занимается общественно-полезной работой и опекает мать-пенсионерку.

"Более того, обвиняемый, понимая срочные потребности Вооруженных Сил Украины в необходимой технике и амуниции для борьбы с вооруженной агрессией российской федерации, добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 000 гривен", — говорится в сообщении.

Таким образом обвиняемому смягчили меру наказания до одного года испытательного срока. Кроме того он будет вынужден проходить периодическую регистрацию у компетентных органов и предоставлять туда персональную информацию.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области между женщинами произошел конфликт из-за голодных кошек. Жительница Калушского района набросилась на соседку из-за того, что животные приходили в ее двор в поисках еды.