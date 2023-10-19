До 27 градусов Цельсия: нескольким областям Украины синоптики обещают почти летнее тепло

Но тепло будет очень кратковременным

Октябрь в 2023 году приготовил украинцам массу сюрпризов, — и очередной из них наступит уже буквально на днях. В нескольких областях Украины температура резко поднимется так, что будет почти летнее тепло.

Это случится уже 21 октября, говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра".

В четверг, 19 октября, по всей стране будет довольно прохладно, в то время как в пятницу, 20 октября, прогнозы обещают осадки практически по всей территории Украины.

В субботу, 21 октября, в ряде областей редко потеплеет. В Крыму, Ивано-Франковской и Николаевской области воздух может прогреться до рекордных 27 градусов Цельсия, в то время как в Черновицкой и Одесской областях обещают до +26 градусов, а в Херсонской и Запорожской ожидается до +25 градусов.

Прогноз погоды 21.10.2023

В воскресенье, 22 октября, температура опять спадет на несколько градусов в большинстве областей Украины, и в перечисленных выше областях будет в среднем 20-23 градуса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать магнитные бури в ближайшее время.