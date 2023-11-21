В Донецкой области оккупанты ударили по больнице: есть погибший и раненые (фото)

На месте до сих пор ищут пострадавших

Российские оккупанты в понедельник, 20 ноября, снова нанесли удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. Вражеские ракеты попали в местную больницу.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, около 23:30 оккупанты выпустили по медицинскому заведению две ракеты "С-300".

По данным полиции Донецкой области, в результате удара были повреждены 2 здания медучреждения, 1 человек погиб и 8 получили ранения. В настоящее время идет разбор завалов, спасатели и полиция ищут пострадавших.

Последствия обстрела больницы

Селидово на карте

В свою очередь в прокуратуре Донецкой области сообщили, что по данному факту начато уголовное производство. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, по данным областной полиции, через несколько минут после удара по больнице еще две ракеты "С-300" россияне направили в село Михайловка, где попали по территории шахты. В результате обстрела погиб работник предприятия, повреждены 4 здания, гаражи, 19 транспортных средств и линия электропередач.

Последствия удара по шахте

Напомним, российские войска утром 20 ноября обстреляли автостоянку службы такси в Херсоне. В результате вражеского удара погибли два водителя.