Волонтеры благотворительного фонда осуществили гуманитарную миссию в Тернополь

По инициативе Вадима Столара представители его команды доставили гуманитарный груз в Тернополь, чтобы помочь вынужденным переселенцам, которые там временно проживают. Об этом отчитывается официальная интернет-страница Благотворительного фонда.

Вадим Столар: Стремимся облегчить положение пострадавших от войны

"Российское вторжение повлекло массовое переселение украинцев не только за границу, но и внутри страны. На сегодняшний день количество ВПЛ достигло уже почти пяти миллионов человек. Им пришлось покинуть свои дома, и многим уже просто некуда вернуться, — подчеркнул Вадим Столар. — Люди потеряли жилье, потеряли родных, оказались на чужой земле, и они нуждаются в поддержке, которую мы и стремимся им обеспечить, это цель наших гуманитарных миссий, очередная из которых посетила Тернополь. мы продолжаем работать над этой задачей".

Гуманитарные миссии в разные уголки страны Фонд организует регулярно. Только за последний год волонтеры команды Вадима Столара посетили Херсон, Николаев, Харьков, Сумы, ряд населенных пунктов Донбасса, а также совершили целый тур по мероприятию Украины – по городам и селам, где находится большое количество переселенцев.

Волонтеры команды Вадима Столара тщательно готовятся к каждой миссии

"Каждая поездка, которую мы совершаем, разработана благодаря изучению данных о вынужденно перемещенных лицах в Украине и запросам, полученным через социальные сети и электронную почту Фонда, – рассказала Наталья Приходько, волонтер из команды Вадима Столара. – Наши волонтеры, за что им большое спасибо, тщательно анализируют эту информацию, учитывая ее в своих планах предстоящих путешествий. Они выбирают пункты назначения, готовят и упаковывают необходимые продукты и направляют в определенный город".

По ее словам, пунктом назначения очередной гуманитарной миссии нашего Фонда стал Тернополь, поскольку там много переселенцев с востока и юга Украины.

"Работы на этой ниве очень много, потому что находящихся в беде – множество, поэтому мы продолжим наши миссии страной, чтобы оказать помощь как можно большему количеству пострадавших от войны", – подчеркнули в БФ Вадима Столара.