Часть областей Украины в начале декабря накроет волна тепла до +16: кому так повезет

Успейте насладиться теплом, поскольку потом придут морозы

Ноябрь принес в Украину много снега и непогоды, однако начало декабря принесет волну резкого потепления в ряд областей Украины. В некоторых регионах воздух может прогреться до 15-16 градусов тепла.

К сожалению, потепление не продлится долго, так что жителям этих областей придется успеть насладиться теплой погодой до новых морозов. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

С 1 декабря сразу на 6-8 градусов тепла температура воздуха подскочит в южных и части центральных областей Украины, после чего 2 и 3 декабря потепление усилится.

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Теплее всего будет в Крыму (до +16 градусов Цельсия), в Запорожской области (до +15 градусов), в Херсонской области (до +14 градусов), в Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях (выше 10 градусов Цельсия).

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В остальных регионах 1-3 числа средняя температура составит около нуля градусов, а с 4 декабря похолодает и в тех областях, в которых до этого будет тепло.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается в Украине зимой 2023-2024 гг. по прогнозам синоптиков.