Укр

Часть областей Украины снова засыплет снегом: где и когда ждать зимней погоды

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
pixabay.com

Синоптики обещают еще порцию снежной сказки, но не для всех

День святого Николая, который по новому календарю Православной церкви Украины отмечается 6 декабря, принес украинцам возможность немного насладиться ясной и теплой как для зимы погодой. Однако после этого ряд областей снова накроют осадки.

Но снег придет не во все области и к тому же не задержится надолго. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В четверг, 7 декабря, небольшой мокрый снег возможен в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, в то время как в некоторых южных регионах может покапать дождик.

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В пятницу, 8 декабря, снег, мокрый снег и дождь ожидается на всей левобережной территории Украины, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Только в Крыму и в Луганской области прогнозируют сухую погоду с прояснениями. Погода при этом будет умеренно холодная, — синоптики обещают в среднем около нуля градусов тепла днем и около -4 градусов мороза ночью.

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В субботу, 9 декабря, осадки ожидаются уже только в южных и смежных с ними центральных и восточных областях Украины, в то время как в воскресенье, 10 декабря, мокрый снег и дождь еще могут быть только в Херсонской, Одесской областях и в Крыму.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать снега под Новый год в Украине, согласно с прогнозами народного синоптика.

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