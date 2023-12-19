"Заморский принц" обманул украинку на 250 тысяч гривен и пропал

Схема, в которую "влипла" женщина довольно распространена

В Тернопольской области жительница Борщевской общины, попала на крючок к аферистам, которые путем обмана выманили у нее 250 тысяч гривен и скрылись. Женщина некоторое время переписывалась с незнакомцем, который притворялся иностранцем.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области. Мужчина пообещал послать ей посылку с ценными вещами, но попросил оплатить доставку. Какие именно должны были быть подарки, не указывается. Потерпевшая согласилась.

Позже ей позвонил курьер и сказал, что нужно оплатить не только за доставку, но и таможенные сборы. За четыре дня злоумышленники выманили у женщины почти 250 тысяч гривен.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.

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Схема мошенничества, в которую попала жительница Борщевщины, довольно распространена. Поэтому правоохранители еще раз советуют жителям области не доверять незнакомцам и не вестись на их предложения.

Не вступайте в доверительный разговор, переписку с неизвестными лицами в сети;

Игнорируйте лишние запросы на переписку от незнакомцев;

Ни в коем случае не перечисляйте им деньги.

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