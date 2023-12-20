С плюсом и осадками: какой будет погода в Буковеле на Рождество
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие украинцы хотят встретить зимние праздники на популярном курорте
В понедельник, 25 декабря 2023 года, отмечается Рождество Христово, ведь Украина перешла на новоюлианский календарь, в связи с чем сместились даты многих праздников. На популярном курорте Буковель в Ивано-Франковской области будет достаточно тепло, а еще ожидаются осадки.
Днем столбики термометров покажут до +4 градусов, хотя ночью будет нулевая температура. Все время будет облачно, пишет сайт Sinoptik.
На Рождество в Буковеле ожидается мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Такая погода будет до позднего вечера.
Другой прогноз опубликован на сайте Meteo. По данным синоптиков, в ночь на Рождество температура будет +3, а днем ― на градус больше. Ожидается облачная погода, со снегом и дождем.
Погода в Буковеле на Новый год
Согласно прогнозу Meteo, ближе к концу декабря будет холодать. На Новый год ударят морозы до -13 градусов. Еще холоднее будет в первые дни января.
По предварительному прогнозу погоды, ночью 02.01.2024 ударят морозы до -23 градусов. Но в Буковеле быстро начнет теплеть. Уже 3 января днем будет плюсовая температура. Но ненадолго, ведь морозы вернутся уже на следующий день.
Ранее "Телеграф" писал, какая будет погода в Украине на Рождество 25 декабря.