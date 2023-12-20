С плюсом и осадками: какой будет погода в Буковеле на Рождество

Многие украинцы хотят встретить зимние праздники на популярном курорте

В понедельник, 25 декабря 2023 года, отмечается Рождество Христово, ведь Украина перешла на новоюлианский календарь, в связи с чем сместились даты многих праздников. На популярном курорте Буковель в Ивано-Франковской области будет достаточно тепло, а еще ожидаются осадки.

Днем столбики термометров покажут до +4 градусов, хотя ночью будет нулевая температура. Все время будет облачно, пишет сайт Sinoptik.

В Буковеле на Рождество будет тепло и снежно

На Рождество в Буковеле ожидается мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Такая погода будет до позднего вечера.

Другой прогноз опубликован на сайте Meteo. По данным синоптиков, в ночь на Рождество температура будет +3, а днем ― на градус больше. Ожидается облачная погода, со снегом и дождем.

В Буковеле ожидается теплая погода 25 декабря

Погода в Буковеле на Новый год

Согласно прогнозу Meteo, ближе к концу декабря будет холодать. На Новый год ударят морозы до -13 градусов. Еще холоднее будет в первые дни января.

Прогноз погоды на Новый год в Буковеле

По предварительному прогнозу погоды, ночью 02.01.2024 ударят морозы до -23 градусов. Но в Буковеле быстро начнет теплеть. Уже 3 января днем будет плюсовая температура. Но ненадолго, ведь морозы вернутся уже на следующий день.

Ранее "Телеграф" писал, какая будет погода в Украине на Рождество 25 декабря.