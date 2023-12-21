Священник на Волыни привязал ребенка скотчем и размахивал оружием: причина ошеломляет

Получил только год испытательного срока

В Ковеле на Волыни вынесли приговор служителю церкви, который угрожал ребенку оружием из-за сорванных ягод. Известно, что Анатолий Лукащук был священником католическом храме Святой Анны

Об этом стало известно из приговора городского районного суда Ковеля. Событие случилось еще летом, впрочем, осудили священника только в декабре.

Настоятель храма находился на территории церкви, где заметил девочку, рвавшую черешни из дерева. Позже он схватил ее за руки и потащил к гаражу. Там обмотал скотчем и привязал к металлической трубе и стал угрожать ей физической расправой, продемонстрировав винтовку. Так он держал ее около 15 минут, после чего снял скотч и разрешил уйти.

Точный возраст школьницы не указан, но известно, что ей еще не исполнилось 14 лет. Священник полностью признал вину, свой поступок Анатолий Лукащук объяснил тем, что школьница рвала черешни с территории храма, а его это разозлило.

Родителям ребенка он возместил ущерб и раскаялся. Суд назначил ему только год испытательного срока. Также Анатолий Лукащук должен заплатить 6,9 тыс. грн. за проведенные экспертизы. Пока приговор пока не вступил в законную силу.

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