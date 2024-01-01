Сбросил с 9-го этажа: в Тернополе празднование Нового года завершилось страшной трагедией

Тело было без признаков жизни

Новогоднее гуляние в Тернополе завершилось трагедией. Во время конфликта мужчина толкнул своего знакомого и выпал с балкона 9-го этажа.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области в Facebook. Отмечается, что выпавший с балкона житель Тернополя был 27 лет. От полученных травм погиб.

Вызов поступил сотрудникам Тернопольского райуправления полиции около 6 часов утра. Полицейским сообщили, что на улице П.Кулиша с девятого этажа многоэтажки выпал неизвестный мужчина.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа и работники профильных служб. На месте происшествия обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Медики констатировали его смерть. Погибшим оказался 27-летний житель Тернополя", — говорится в сообщении.

Улица П.Кулиша на карте

Следствие удалось выяснить, что потерпевший праздновал Новый год в компании знакомых в одной из квартир данной многоэтажки. По предварительной информации, находясь на балконе, во время конфликта один из мужчин толкнул другого. В результате пострадавший не удержался и выпал с 9 этажа.

Злоумышленника полицейские задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 1 декабря, в Днепровском районе Киева мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Очевидцами трагедии стали случайные прохожие, на виду у которых все и произошло.