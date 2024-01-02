В новогоднюю ночь молодая мать жестоко избила 4-летнюю дочь: что с ребенком сейчас

Следственные мероприятия продолжаются

В новогоднюю ночь в Николаеве молодая мать избила свою 4-летнюю дочь. В полицию об инциденте сообщила 30-летняя родственница семьи.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений. Об этом сообщает полиция Николаевской области во вторник, 2 января.

В ходе проведения следственных действий удалось выяснить, что 4-летний ребенок пожаловался взрослым, у которых вместе с матерью и братом встречал новый год, на то, что его ударила мама. Горе-матери, как отмечают стражи порядка, 21 год.

В медицинском учреждении врачи провели осмотр девочки. На ее теле обнаружили, что гематому, а также установили другие заболевания. Девочка находится в больнице.

Отмечается, что по указанному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". С 21-летней матерью ребенка проводятся следственные мероприятия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкасской области молодая горе-мать жестоко избила четырехмесячную дочь. Младенец громко капризничал, и женщина не придумала другого способа, как унять ребенка. Правоохранители отмечают, что у ребенка была сломана челюсть.