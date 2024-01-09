Не пустили за границу? Получите деньги от государства: львовский суд принял интересное решение

На решение суда еще может быть подана апелляция

Во Львове мужчина, которому пограничники отказали в пересечении границы, отсудил у государства 20 тыс. грн моральной компенсации. Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд.

Как пишет ZAXID.NET, житель Львовщины сопровождал своего 82-летнего деда с инвалидностью II группы и имел необходимые документы. Однако его высадили из рейсового автобуса и запретили выезд из страны. Как указано в решении суда, вынесенном в декабре 2023 года, случай произошел еще в июне 2022 года в пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное.

Отмечается, что начальник группы инспекторов пограничного контроля отказал в пересечении границы мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью, за которым постоянно ухаживает. Мужчина вместе со своим дедом были вынуждены выйти из рейсового автобуса и добираться от границы до Львова на такси.

Мужчина не согласился с запретом пограничников на пересечение границы и обратился в суд. В ноябре 2022 года Львовский окружной админсуд признал противоправным и отменил запрет на пересечение границы для мужчины, в апреле 2023 года это решение поддержал Восьмой апелляционный административный суд.

После этого мужчина обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию из-за противоправного запрета в пересечении границы. Он хотел взыскать с госбюджета 250 тыс. грн моральной компенсации и 4,4 тыс. грн материального ущерба (расходы на билеты за границу, такси во Львов). Представитель ответчика считал, что решение об отказе в разрешении на пересечение границы отвечало требованиям закона, при этом не отрицал, что суд отменил это решение.

Дело рассмотрел судья Лычаковского райсуда Львова Григорий Жолнер, который исследовал все материалы и частично удовлетворил иск. Мужчине должны выплатить из госбюджета 20 тыс. грн моральной компенсации, поскольку, по мнению судьи, сумма в 250 тыс. грн завышена. Также истцу должны компенсировать 2417 грн имущественного ущерба – стоимость автобусных билетов для двух человек, расходы на такси во Львов ему не компенсируют из-за отсутствия квитанции. На решение суда еще может быть подана апелляция.

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