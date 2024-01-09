Проверка на прочность? В Черкассах трактор въехал в авто Tesla (видео)
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Чудом обошлось без жертв
В Черкассах, как и в большинстве городов Украины, из-за снегопадов на дорогах работает техника, которая расчищает улицы. Один из таких тракторов стал участником ДТП вместе с автомобилем Tesla.
Об этом сообщает местное издание "1800". Отмечается, что авария произошла по улице Смелянской в 6:20 утра.
Также издание получило подтверждение информации о ДТП в пресс-службе патрульной полиции в Черкасской области. Видео с моментом столкновения активно распространяется в сети.
Спикер патрульной полиции Алексей Драгун отметил, что водитель трактора LOVOL, двигаясь по улице Смелянская, при повороте налево не предпочел в движении автомобилю Tesla, который двигался во встречном направлении. Как следствие, произошло столкновение.
В результате ДТП автомобиль значительно пострадал, ведь у него скомкан и сорван капот, а также разбито лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших
Местное издание добавило, что на водителя трактора, нарушившего правила дорожного движения, патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 8 января, в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта.