Проверка на прочность? В Черкассах трактор въехал в авто Tesla (видео)

Чудом обошлось без жертв

В Черкассах, как и в большинстве городов Украины, из-за снегопадов на дорогах работает техника, которая расчищает улицы. Один из таких тракторов стал участником ДТП вместе с автомобилем Tesla.

Об этом сообщает местное издание "1800". Отмечается, что авария произошла по улице Смелянской в 6:20 утра.

Также издание получило подтверждение информации о ДТП в пресс-службе патрульной полиции в Черкасской области. Видео с моментом столкновения активно распространяется в сети.

Улица Смелянская на карте

Спикер патрульной полиции Алексей Драгун отметил, что водитель трактора LOVOL, двигаясь по улице Смелянская, при повороте налево не предпочел в движении автомобилю Tesla, который двигался во встречном направлении. Как следствие, произошло столкновение.

В результате ДТП автомобиль значительно пострадал, ведь у него скомкан и сорван капот, а также разбито лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших

Tesla, которую протаранил трактор

Tesla, которую протаранил трактор

Местное издание добавило, что на водителя трактора, нарушившего правила дорожного движения, патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 8 января, в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта.