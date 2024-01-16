Теракт в сельсовете на Закарпатье: количество жертв возросло

Мужчина провел в больнице почти месяц

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек. В понедельник, 15 января, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался 47-летний депутат сельсовета.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Имя умершего не называется, но отмечается, что он работал в Керецковской ОТО на должности начальника ЦНАПа.

Также в ОГП сообщили, что при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета.

В рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий подрывника будет определена после их проведения.

Напомним, 15 декабря 2023 года на Закарпатье депутат Сергей Батрин взорвал три боевых гранаты во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района. В результате взрыва были травмированы 23 человека. На следующий день после инцидента была констатирована смерть одного из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Батрин получил подозрение от Службы безопасности Украины. Его обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего тяжкие последствия. Действия Батрина были квалифицированы по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил местный журналист Виталий Глагола, причиной того, что депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал гранаты, могло стать дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда главы Керецковской ТО на 2024 год. После конфликта с коллегами чиновник вышел из комнаты заседаний, а затем вернулся туда с боеприпасами. Он добавляет, что Батрин был против выделения сельскому голове прибавки в 50% и ежемесячной премии в 100% от оклада.