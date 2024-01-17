Мало эмоций от обстрелов? В Одессе неизвестный запустил салют, его ищут (видео)

Мощные взрывы испугали местных

В Одессе прозвучали взрывы, но это была не вражеская атака, которых сейчас немало. На первой станции Люстдорфской дороги 15 января неизвестный мужчина запустил салют.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Инфо". Одесситы были напуганы громкими выстрелами и взрывами.

На одном из видео можно увидеть, что мужчина принес коробку с салютом и стал ее устанавливать за автомобилями, так чтобы его не фиксировали камеры видеонаблюдения. То есть, это происходило не со стороны дома, а со стороны проезжей части.

Неизвестный мужчина запустил салют в Одессе

Конечно, за запуском салюта злоумышленник не наблюдал, он сразу же скрылся. В сети сообщают, что это была спланированная акция, а не порыв идиотизма конкретного дурака. Ведь мужчина быстро все сделал, и четко знал, как и где ему стать, чтобы меньше светиться в камерах.

Полиция ищет злоумышленника, а мы напомним, что с начала войны в Украине строго запрещено использование салютов и пиротехнических средств. За этот поступок согласно статье 296 УК Украины злоумышленнику грозит штраф в сумме от 17 до 34 тысяч гривен, либо арест сроком до полугода, либо ограничение свободы до 5 лет.

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