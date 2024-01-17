"Больницы никак не подготовили": оккупированному Мариуполю грозит эпидемия

Оккупационная власть не комментирует рост заболеваемости

Во временно оккупированном Мариуполе очень быстро распространяются вирусные инфекционные болезни. В медицинских учреждениях не хватает медикаментов, оборудования и врачей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. В городе за последние четыре недели увеличилось количество заболевших.

Основными симптомами, на которые жалуются местные жители, являются повышение температуры тела, насморк, сильный кашель и т.д. Количество обращений в больницы стремительно растет.

Оккупационные власти не дают комментариев относительно эпидемиологической ситуации в городе. Они не сообщают, это вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции COVID-19.

"Больницы никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно что касается больных ковидом", — говорится в сообщении горсовета.

По их словам, в медучреждениях есть дефицит необходимых медикаментозных препаратов и оборудования. Именно такой низкий уровень медицины в Мариуполе несет угрозу вспышки эпидемии, которая унесет не один десяток жизней.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве медики пытаются предупредить вспышку кори. Ведь в соседних странах продолжают фиксировать рост заболеваемости.