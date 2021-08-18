Пробиваться через хаос и перелезать заборы: почему так мало женщин пыталось уйти из Афганистана

Женщины Афганистана хотели убежать из страны, но для этого был ряд препятствий.

Во время бегства людей из Кабула на военном самолете США, после того, как боевики "Талибан" захватили власть в Афганистане, там были преимущественно мужчины. Но это не значит, что женщины не хотели бежать из страны. Дело в том, что им было бы сложнее подобраться по аэропорту мимо посты талибов, которые неоднозначно относятся к женскому полу.

Об этом во вторник, 17 августа, написал Сергей Сидоренко на странице в Faсebook.

Он рассказал, почему женщины вынуждены были оставаться в Афганистане, пока мужчины бежали:

"В ФБ куча возмущений и недоумений тем, что на фотках аэропорта Кабула и с" салона "транспортного самолета, заполненного беженцами, почти нет женщин, а основная масса — молодые мужчины. Это так.

Но удивляют выводы, которые кое-кто делает. Типа это, мол, свидетельствует, что женщины не очень стремились свалить, или что преимущество при посадке отдавали мужчинам.Та нет!

Просто подумайте, что должна была сделать обычный афганская девушка, ровесница этих ребят на фото, чтобы добраться самолета.

1) доехать из города в аэропорт, с шансом что придется преодолевать территории, контролируемые талибами, которые бы восприняли его появление на улице, ммм …. не слишком дружелюбно.

2) оказаться на взлетной полосе, а для этого — преодолеть забор/охранный периметр аэропорта, или же физически пробиться через толпу в хаосе терминала (первое — реальнее). И до этого — решиться полезть через забор, понимая, что вдираешся на режимный, по сути военный объект.

3) ворваться в военный самолет через полуоткрытую рампу, потому что туда никто не приглашал. Не только решиться на этот шаг (что тоже непросто), но и физически проникнуть.

Пройти этот квесты реально имели шанс прежде всего (а может и только) те девушки, кто путешествовали с мужем. Это реальность, которая отсеивает большинство еще на этапе №1.

И это не потому, что их кто-то ограничивал женщин в посадке, и тем более не потому, что женщины меньше хотели свалить из этого ада.

Просто тот ад имеет другие правила существования и собственной безопасности. И их нельзя оценивать по меркам жизни в Киеве. К счастью, у большинства из нас аналогичного опыта нет ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Талибан" позволили женщинам быть телеведущими.

Напоминаем о запретах и правилах шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана".

Также в сети показали, как в захваченном Кабуле развлекаются талибы.