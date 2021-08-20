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"Украинский Талибан" — российские пропагандисты впали в истерику из-за видео с репетиции парада в Киеве (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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"Украинский Талибан" — российские пропагандисты впали в истерику из-за видео с репетиции парада в Киеве (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 09:28
Стоп-кадр с видео

Военные исполнили песню на репетиции 18 августа

Кричалка ультрас о Владимире Путине, которую украинские десантники исполнили на репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве, вызвала вспышку гнева у российской журналистки Ольги Скабеевой.

Видео, правда без звука, даже показали в эфире.

Скабеева назвала украинских военных "идиотами" и пригрозила последствиями. "Российско-украинским отношениям — хана", именно так прокомментировала пропагандистка видео и потребовала найти инициаторов и наказать их публично.

На песню "Путин х*йло", которую исполнило подразделение десантно-штурмовых войск на репетиции парада, в украинском сегменте Интернета отреагировали преимущественно положительно.

Правда после эфира на российском телевидении в комментарии "набежали" пустіе аккаунты — боты.

Напомним, кричалка "Путин ху*ло" родилась в Харькове. В марта 2014 ее спели ультрас харьковского "Металлиста" и "Шахтера".

С тех пор кричалка о российском президенте звучала на многочисленных мероприятиях в разных странах, а эти два слова звучали даже в Верховной Раде.

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