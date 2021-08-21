Укр

В Сиднее продолжили локдаун и ввели комендантский час (видео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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В Сиднее продолжили локдаун и ввели комендантский час (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 12:40
Сидней — крупнейший город Австралии

В Австралии растет число больных коронавирусом.

Австралия, которая планировала выйти из карантина еще летом 2020 года, усиливает карантинные мероприятия. В частности, в Сиднее локдаун продлили до конца сентября.

Об этом пишет ВВС.

Местные жители проводят большую часть времени дома с конца июня, когда город закрыли на карантин. Чтобы снизить темпы распространения коронавируса, для жителей пригородных районов внедрили комендантский час с 21:00 до 05:00. Всего под его действие попали 2 миллиона австралийцев, преимущественно в бедных западных и юго-западных частях вокруг Сиднея.

Комендантский час направлен в первую очередь против молодежи, которая нарушала карантинные мероприятия.

Ежедневно в Сиднее фиксируют большое количество заражений, по состоянию на утро пятницы по четверг заболели 642 человека. За пределами региона ослабление карантинных мероприятий ожидают 28 августа.

Из-за вспышек коронавируса в трех крупнейших городах страны — Мельбурне, Канберре и Сиднее, почти половина всех австралийцев живет в изоляции.

Растет количество больных и в Украине, накануне праздников врачи предупреждают о возможной вспышке после Дня Независимости.

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