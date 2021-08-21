Уход США из Афганистана ощутимо на Украине не скажется, но может изменить взаимоотношения Вашингтона и Киева

Уход США из Афганистана свидетельствует о том, что при Байдене Штаты более не хотят тратить деньги на то, что кажется им бесперспективным.

После вывода США и союзников войск из Афганистана "Талибан" захватил контроль над этой страной. При этом боевики применяют насилие на улицах захваченных городов.

Как ситуация в Афганистане может отразиться на Украине, "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"На нашей стране непосредственно ситуация в Афганистане не скажется. Прямых рисков нет. Косвенно могут быть определенные изменения в миграционной политике. Может вырасти количество афганских беженцев, которые будут пытаться через Украину попасть в ЕС. Но это не будет так массово, как, например, через Турцию и Иран, которыми они всегда шли в Европу", – поясняет Куса.

Анализируя действия США, фактически оставивших Афганистан и своих тамошних союзников, чем воспользовался "Талибан", он подчеркнул, что Штаты переходят в своей внешней политике к политике постоянных интересов.

"То есть, при Байдене они намерены защищать только свои национальные интересы в очень узком их понимании – как их понимал Трамп. И если США будет казаться, что то или иное направление бесперспективно, не эффективно, они от него откажутся, – считает эксперт. – Штаты более не хотят тратить деньги на то, чтобы где-то, в какой-то отдельно взятой стране, экспериментировать с построением демократии американского образца".

Куса предполагает, что при Байдене внешняя помощь не будет существенно уменьшаться. Но она будет оптимизироваться – привязываться к конкретным действиям. Если действий не будет, не будет и помощи.

"Это касается и Украины, – акцентирует эксперт. – Впрочем, данная ситуация дает нам и определенные возможности. Сейчас, когда США начинают оптимизировать свою внешнюю политику, у нас появляется шанс выйти с ними на серьезный диалог, вывести отношения в деловое русло. Поговорить серьезно – о том, чего мы хотим, какие проекты мы реализовываем, на что нам нужны деньги, почему это может быть интересно Штатам. Уверен, эти темы будут подняты 31 августа во время встречи президентов Байдена и Зеленского", — выразил убеждение эксперт.

Как сообщалось, философ Андрей Баумейстер назвал ситуацию в Афганистане крахом политического мышления.