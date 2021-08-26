В Мексике падающий вертолет с министром на борту едва не снес пассажирский автобус: момент попал на видео

Момент падения военного вертолета сняли на камеры очевидцы

В сети появился момент падения вертолета Ми-17 в штате Веракрус в Мексике, в котором находилось 20 военных и чиновников, в том числе — местный министр внутренних дел.

По информации местных СМИ, военные и госслужащие на днях намеревались подняться в небо и оценить с воздуха последствия обрушившегося на некоторые районы урагана. Впрочем, как только вертолет взлетел, по неизвестным причинам он начал терять высоту, и во время падения едва не снес хвостовой частью проезжающий автобус с людьми.

Известно, что в результате ЧП с вертолетом, который принадлежит министерству военно-морских сил страны, пострадало 4 человека. С различными травмами потерпевших увезли в госпиталь, однако их жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Напомним, на севере Калифорнии в США 1 августа произошла авиакатастрофа. В вертолете Robinson R66 на борту находилось 4 человека, и все они погибли близ Сакраменто.

Также мы писали, что на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.