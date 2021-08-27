Японские ученые распечатали мраморный стейк на биопринтере

Мраморность обычного мяса вагю обусловлена типом питания коровы, принтер может изменить ее по необходимости.

Японские ученые сделали шаг вперед в синтезировании пищевых продуктов на биопринтере. Они распечатали стейк из стволовых клеток коров вагю — японской породы, которые считаются эталонными по мраморности мяса.

Свои исследования они опубликовали в Nature Communications.

Стейк получился небольшим — длиной 10 мм и толщиной 5 мм. Но ученые утверждают, что в скором времени технология позволит печатать мясо большего размера. Ученые из университета Осаки во главе с Мичией Мацусаки (Michiya Matsusaki) для создания стейка взяли клетки жевательной мышцы у японской черной коровы возрастом чуть больше двух лет. В результате из получили настоящие волокна.

"В этом исследовании в общей сложности были сконструированы 72 волокна, включающие 42 мышцы, 28 жировых тканей и 2 кровеносных капилляра, с помощью интегрированной биопечати", — сказано в исследовании.

Отметим, что мясо коров вагю — одно из самых дорогих в мире. В Украине стейк из японской черной коровы стоит около 690 грн за 100 граммов.

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