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Аргентина судится со своим же президентом: в чем обвинили Фернандеса

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Аргентина судится со своим же президентом: в чем обвинили Фернандеса Новость обновлена 27 августа 2021, 09:46
Президент Фернандес, который взывал к карантину, нарушил свои же слова. Фото - из открытых источников

Гособвинители Аргентины выступят против своего президента, который нарушил закон и признался в этом

Прокуратура Аргентины предъявила обвинения президенту государства Альберто Фернандесу, который устроил многолюдную вечеринку в честь супруги и нарушил коронавирусный карантин.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Reuters.

Сообщается, что в Аргентине сейчас действуют очень строгие ковидные ограничения. Мнения о важности этих мер придерживался и Фернандес. Однако в июле прошлого года в день рождения своей супруги Фабиолы Янез он закатил вечеринку с гостями, нарушив свои же принципы.

СМИ пишут о том, что президент уже выступал в суде по этому делу: он не стал отрицать свою вину и предложил выплатить штраф.

Ранее мы сообщали, что в Аргентине разгорелся скандал из-за срыва кампании по вакцинации против коронавируса, в котором обвинили Россию. Дело в том, что именно эта страна поставляла Аргентине свою вакцину, однако пару месяцев назад прекратила поставки. В итоге, Аргентина отправила официальное письмо РФ с требованием поставить им оплаченные вакцины Sputnik V, иначе контракт будет расторгнут.

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