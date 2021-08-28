В Японии двое мужчин умерли после прививок загрязненной вакциной

Двое японцев умерли после вакцинации Moderna от COVID-19. Вакцина оказалась с примесями.

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что два человека умерли после вакцинации от COVID-19 вакциной Moderna, которая была с примесями.

Мужчины в возрасте 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы, сообщает Reuters. Причина смерти до сих пор выясняется.

Отмечается, что Япония сразу запретила использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, после того, как выяснилось, что в некоторых флаконах имеются примеси.

Состав примесей неизвестный, предполагается, что они представляют собой металлические частицы размером несколько миллиметров.

В свою очередь, в правительстве заявили, что никаких проблем с безопасностью и эффективностью не выявили, а приостановка вакцинации была лишь вынужденной мерой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о препарате Moderna, которым активно прививают украинцев от COVID-19. Также ученые сообщили о новых побочных эффектах, которые возникают после получения вакцины.