В Калифорнии масштабные пожары уничтожили сотни домов: пламя приближается к Лос-Анджелесу

В США бушуют 90 лесных пожаров, 14 из них в Калифорнии.

В штате Калифорния (Америка) масштабные пожары продолжают уничтожать леса. Кроме того, пламя спалило сотни домов. На данный момент огонь стает все ближе к популярному туристическому озеру Тахо.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает "Associated Press".

По данным СМИ, пожар приближается к Лос-Анджелесу.

Известно, что он начался еще 14 августа и распространен на территории горного массива Сьерра-Невада.

Там власть принимает все меры, чтобы быстро эвакуировать местных жителей из опасных территорий.

Как говорят спасатели, на данный момент площадь возгорания уже немного меньше, чем было ранее.

В охваченном огнем регионе уже даже успели дать пожару название — "Caldor".

Сейчас в США бушуют 90 природных пожаров и важно то, что 14 из них находятся в Калифорнии.

Пламя уничтожает деревья и кустарники, а также человеческие жилища. Кроме того, от пожара погибают звери.

По словам ученых, из-за изменений климата погода в регионе стала более жаркой и сухой, чем это было 30 лет назад. Синоптики прогнозируют, что со временем погода в регионе будет становиться еще более экстремальной.

Ранее почти 10 тысяч жителей Калифорнии покинули регион из-за масштабного пожара "Дикси". Вследствие возгорания выгорели несколько населенных пунктов, но огонь не прекращает распространяться и местные пожарные говорят, что в зоне риска еще 15 тысяч домов.

Напоминаем, что в Турции продолжаются масштабные лесные пожары — там пламя охватило остров в районе Эски Дегирменьери, где было много отдыхающих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция борется с огнем с конца июля. Пламя охватило много городов, в том числе Мармарис и Бодрум, куда продолжали отправлять туристов, несмотря на масштабные пожары. Там из-за возгорания погибли 8 человек и сотни получили травмы.