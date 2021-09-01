Укр

Украинская семья попала в ДТП в Австрии, погибли двое маленьких детей: подробности (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Авария произошла ранним утром. Новость обновлена 01 сентября 2021, 11:37
Авария произошла ранним утром.

Трагедия случилась близ комунны Фезендорф.

В Австрии на южной автомагистрали А2 в районе Медлинг в аварии погибли два маленьких украинца.

Об этом сообщает австрийский Курьер.

Автомобиль украинской семьи — родители и двое детей, сломался на шоссе около 5:15 утра. Дети сидели на заднем сидении стоящего авто, когда в них врезался другой автомобиль. Шестилетнего мальчика удалось реанимировать, но травмы были слишком серьезными и он погиб на месте.

Машина украинской семьи после аварии
Машина украинской семьи после аварии

Второго ребенка доставили в больницу Донауштадт в Вене на вертолете. Несмотря на усилия врачей, двухлетний мальчик скончался.

Полиция Нижней Австрии перекрывала движение на трассе, чтобы посадить вертолет спасателей. Родители детей 42 и 34 лет получили травмы различной степени тяжести и доставлены на каретах скорой помощи в государственную больницу Бадена. Мужчина находится в критическом состоянии.

Вторую машину эвакуируют после ДТП
Вторую машину эвакуируют после ДТП

Водитель второй машины, австриец 40 лет получил легкие травмы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожской области в ДТП трое детей и двое взрослых сгорели заживо. Они ехали из Харьковской области на отдых.

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