Укр

В Швеции родители озадачили власти, решив назвать ребенка Владимир Путин

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Владимир Путин Новость обновлена 10 сентября 2021, 16:52
Владимир Путин

В Швеции действуют строгие правила для молодых родителей.

Выбрав имя своему чаду они сообщают его в налоговое агентство — Skatteverket. Так поступают, если имя отличается от стандартного списка разрешенных. Так, одни шведские молодые отец и мать решили, что "Владимир Путин" для новорожденного самое подходящее имя.

Об этом пишет шведское издание Thelocal.

Мотивы молодых родителей неясны. Но в регистрации имени ребенка могут отказать если оно оскорбительное, опасное для малыша или слишком схоже с фамилией.

Отметим, что Владимир — имя в Швеции встречающееся. Его носят более 1400 мужчин этой страны. Что же касается "Путина" то про таких людей ничего не известно.

Ранее в Швеции отказывали в регистрации имени в честь лакрицы, кролика, Элвиса и Супермена. При этом агентство позволило назвать детей Лунный луч, Металлика и Текила. Самое популярное имя прошлого года — Ларс. Регулирующее имена шведов законодательство действует в стране почти сорок лет. В 1996 году родителям оказали из-за имени из 43 знаков.

Ранее "Телеграф" писал, что MamaRika ждет крестин сына, чтобы назвать его имя.

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