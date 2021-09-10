Укр

Российских журналистов в США не пустили на памятные мероприятия к 11 сентября - как отреагировал Кремль

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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В 2021 году - 20 лет со дня теракта. Новость обновлена 10 сентября 2021, 18:34
В 2021 году - 20 лет со дня теракта.

Российские СМИ не аккредитовали на освещение мероприятий 11 сентября, посвященных годовщине теракта в Нью-Йорке.

Среди новостных агенств, которым не дали разрешение на присутствие на мероприятии — ТАСС и "РИА Новости". Музей, в котором будет проходить церемония отказал им в связи с ограниченным количеством участников и большим вниманием прессы к событию.

Об этом сообщили в ТАСС.

Они также отметили, что ряд других журналистов РосСМИ не получили аккредитацию. В Кремле такой ситуации не порадовались. Джона Салливана, американского посла в Москве призвали объяснить ситуацию и вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Отметим, в мемориальном музее Нью-Йорка 11 сентября пройдет ряд мероприятий посвященных трагической годовщине. Среди них — "Дань в свете" — 88 лампочек, которые вечером 11 сентября примут форму башен-близнецов в которые врезались два из четырех захваченных самолетов.

Кроме этого в городе годовщину трагедии почтят в Метрополитен Опере и галерее Смита.

Ранее "Телеграф" писал, что американский президент Джо Байден решил раскрыть документы расследования теракта 11 сентября, которые проходили под грифом "секретно".

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