Землетрясение в Китае - погибли три человека, есть раненые (фото, видео)
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Количество жертв может увеличится.
Утро в китайской провинции Сычуань началось с землетрясения мощностью в 6 магнитуд. Оно затронуло городской округ Лучжоу. Подземные толчки произошли в 4:33 по местному времени, по Киеву было около полуночи.
Об этом сообщает South China Morning Post.
В результате землетрясения погибли трое, еще 59 человек получили ранения. Около семи тысяч человек эвакуировали. Спасатели сообщили, что повреждены две сотни домов.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
К ликвидации последствий землетрясений привлекли около 4 тысяч спасателей. Движение на улицах затруднено из-за обломков зданий.
Также в сети опубликовали видео с камер наблюдения во время землетрясения. Спасатели продолжают разбирать завалы в городе, надеясь, что новых жертв не будет.
Первоначально сообщалось про двух погибших, но затем их количество возросло. В городском округе Луджоу проживает более четырех миллионов человек.
Ранее "Телеграф" писал, что в Мексике произошло мощное землетрясение близ города Акапулько.
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