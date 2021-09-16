Укр

Землетрясение в Китае - погибли три человека, есть раненые (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Люди выбегали из домов на открытое пространство. Новость обновлена 16 сентября 2021, 10:40
Люди выбегали из домов на открытое пространство.

Количество жертв может увеличится.

Утро в китайской провинции Сычуань началось с землетрясения мощностью в 6 магнитуд. Оно затронуло городской округ Лучжоу. Подземные толчки произошли в 4:33 по местному времени, по Киеву было около полуночи.

Об этом сообщает South China Morning Post.

В результате землетрясения погибли трое, еще 59 человек получили ранения. Около семи тысяч человек эвакуировали. Спасатели сообщили, что повреждены две сотни домов.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

К ликвидации последствий землетрясений привлекли около 4 тысяч спасателей. Движение на улицах затруднено из-за обломков зданий.

Также в сети опубликовали видео с камер наблюдения во время землетрясения. Спасатели продолжают разбирать завалы в городе, надеясь, что новых жертв не будет.

Первоначально сообщалось про двух погибших, но затем их количество возросло. В городском округе Луджоу проживает более четырех миллионов человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мексике произошло мощное землетрясение близ города Акапулько.

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