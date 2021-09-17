Аль-Каида возвращается: грозит ли США новый виток борьбы с терроризмом?

По данным американской разведки, боевики Аль-Каиды начинают проявлять себя в Афганистане

Разведывательные службы США видят первые признаки того, что боевики Аль-Каида начали возвращаться в Афганистан, откуда в августе вывели американские войска. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн.

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова, американист Владимир Дубовик проанализировал для "Телеграфа" риски превращения Афганистана в пристанище для террористов и угрозы для США.

"Думаю, Аль-Каида никуда из Афганистана не уходила. Просто сейчас она ведет себя более открыто. А чего теперь стесняться, раз американские войска вышли? Бояться никого не надо, можно действовать открыто. Как они и действовали на территории Афганистана при власти талибов в предыдущий раз – с 1996 по 2001 годы. Все базы и тренировочные лагеря были там. Сейчас, после 20-летнего перерыва, им вновь можно выйти на поверхность. Тем более, что как бы понимаем, у талибов и Аль-Каиды – нормальные отношения между собой. В отличие от отношений между Талибаном и Исламским Государством, которые достаточно напряженные", – отмечает Владимир Дубовик.

На недавнем саммите Альянса разведки и нацбезопасности директор Управления военной разведки Скотт Берриер сказал, что по консервативной оценке, Аль-Каиде может потребоваться от одного до двух лет, чтобы вновь угрожать США. Но вряд ли этим прогнозам стоит доверять, считает Владимир Дубовик.

"Афганистан показал, насколько американская разведка плохо понимает происходящее в регионе, – поясняет он. – Вот вывод войск. Говорили, что протянут какое-то время этот режим, эта армия. А выяснилось, что не протянули. Даже присутствуя физически в Афганистане, американцы всё равно делали неправильные оценки того, что там происходит, в частности, касательно дееспособности армии, правительства. А сейчас, когда США уже не на территории Афганистана, когда меньше источников, по которым можно судить о том, что там происходит, делать верный анализ еще труднее. Мне кажется, что на данный момент попытки оценить, насколько сильная будет угроза от Аль-Каиды, как быстро он может проявиться, чем-то напоминают гадание на кофейной гуще. Хоть, понятно, что сейчас эта террористическая организация получила свободу рук в связи с тем, что американцы ушли с территории Афганистана".

Владимир Дубовик акцентирует, что за последние 20 лет, после терактов 11 сентября 2001 года, по Аль-Каиде был нанесен серьезный удар. И в Афганистане, и в том регионе.

"Другое дело, что она дала отпочкования по всем миру, особенно в Африке, на Ближнем Востоке. То есть, хоть силы Аль-Каиды были подорваны силовыми действиями Америки и союзников, но полностью она уничтожена не была. Как быстро восстановится? Насколько восстановится? Будет ли ставить задачу снова нанести удар по Америке, как 20 лет назад? Скорее всего да. А, возможно, в Аль-Каиде будут делать акцент на борьбе с проамериканскими силами, режимами в регионе. При этом внутри самого мусульманского мира идет своеобразная гражданская война между разными игроками, силами, претендентами на лидерство. И они могут как-то в своих интересах пытаться использовать Аль-Каиду", – считает эксперт.

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