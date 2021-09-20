Еще одна смертельная стрельба: мужчина открыл огонь по пятерым приставам (видео)
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54-летний мужчина, которого хотели выселить, вышел из себя, взял ружье и выстрелил в 5 человек
В Казахстане по соседству с РФ, где 20 сентября утром 18-летний студент Пермского университета убил в своем вузе 8 человек и еще 24-х ранил, также произошла смертельная стрельба. В Алматы местный житель убил троих судебных исполнителей, которые пришли его выселять.
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.
Известно, что правоохранители действовали по решению суда, однако 54-летний мужчина вышел из себя и достал ружье. Он застрелил троих, и ранил еще двоих человек — судебных исполнителей, участкового и сотрудников ДЧС.
Известно, что стрелка задержали.
Напомним, что 20 сентября в вузе Перми погибло 6 человек, еще 24 пострадали. В живых остался и 18-летний стрелок, который находится в критическом состоянии в реанимации на ИВЛ. У него ранены обе ноги, грудная клетка и живот.
Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.
Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.
Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.
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