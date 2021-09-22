Нужно задуть вулкан с вертолета: в сети обсуждают извержение на Канарских островах (видео)

Кумбре-Вьеха проснулся спустя 50 лет.

В Испании продолжается извержение на острове Пальма — эвакуировали уже шесть тысяч человек. В соцсетях появилось видео с одно из испаноязычных телеканалов, в котором ведущая задала вопрос "как потушить вулкан?".

Фрагмент с переводом опубликовал Телеграм-канал MDK.

В комментариях пользователи начали соревноваться, кто предложит наиболее интересный вариант.

Отметим, что администратор канала предложил использовать ведро с водой.

Пользователи также предложили попробовать залить из бутылки, "задуть" вертолетом или вспомнить детский стих Корнея Чуковского про то, как бабочки потушили горящее море (стих "Путаница"). Находились и более своеобразные рекомендации затушить "по-пионерски" ( справив на него малую нужду).

Отметим, что извержение вулкана на Канарских островах началось несколько дней назад. Ему предшествовала масштабная сейсмическая активность в регионе — более 20 тысяч землетрясений небольших магнитуд в течение недели.

Ранее "Телеграф" писал, что в Испании на материковой части бушевали лесные пожары.