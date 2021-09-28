Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи деревень, вода подбирается к столице (фото, видео)

Предварительно сообщается про шесть погибших.

Тропический шторм Дьянаму вызвал масштабное наводнение в Таиланде и окрестных государствах, в частности в некоторых районах Мьянмы.

Об этом сообщает Тhailandnews.

Затоплены многие деревни, общее количество пострадавших от наводнения в Таиланде оценивается в 59 тысяч семей. Части людей не удается эвакуироваться из-за того, что дороги размыло. Всего наводнением охвачены 28 провинций.

В пострадавшие регионы помощь сбрасывают с вертолетов.

Синоптики сообщают, что наводнения продолжатся и могут дойти до столицы страны Бангкока. Несмотря на то, что местные власти заявляют о готовности к наводнению, многие местные жители предпочли подготовиться самостоятельно.

Согласно оценкам на утро вторника пострадали не менее 1933 деревень в 23 провинциях. Наибольшее количество пострадавших в Лопбури, Сукотаи и Аюттхае.

Житель Лопбури выложил видео с затопленной улицей и домом в своем ТикТоке.

Отметим, что более полусотни домов затопило в соседней Мьянме.

Также правительство Таиланда сообщило, что для привитых туристов страну открывать пока не будут. Приветствовать гостей Таиланд начнет с ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что наводнение натворило бед в Испании.