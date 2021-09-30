Китай собирается захватить Европу: электромобильные корпорации наращивают производство

Китайский автопром имеет все шансы наводнить Европу своими электромобилями

Китайская автомобильная промышленность развивается космическими темпами. На внутреннем рынке Китая электромобили продают по $4,5 тысячи.

Недавняя статья на новостном сайте Euronews рассказывает о том, что китайские автопроизводители уже нацелились на Европу. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Европейские автомобильные бренды, будь то Peugeot, движущиеся по бульварам Парижа, или Volkswagen, мчащиеся по немецким автобанам, четко ассоциируются со страной своего происхождения, как и любые известные достопримечательности.

Но по мере того, как мир вступает в эру электромобилей (EV), мы можем стать свидетелями кардинальных изменений в облике европейских улиц.

Качество и, что более важно, доступность китайских электромобилей становятся теми факторами, которую европейским производителям с каждым годом все сложнее игнорировать. Возможно, это всего лишь вопрос времени, когда рынок будет наводнен импортом из Китая.

Как китайские производители смогли закрепиться в инновационной сфере электромобилей и почему их автомобили имеют такие скромные цены?

Согласно отчету компании Jato Dynamics, занимающейся анализом автомобильных данных, средняя цена нового электромобиля в Китае упала с 41 800 евро в 2011 году до 22 100 евро, то есть на 47%. Напротив, средняя цена в Европе выросла с 33 292 евро в 2012 году до 42 568 евро в этом году. Другими словами цена в Европе выросла на 28%.

В Великобритании средняя розничная цена электромобиля на 52% выше, чем у эквивалентной модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Такая степень расхождения представляет собой серьезную проблему. Сейчас электромобили все еще борются с проблемой увеличения дальности езды, которая значительно уступает их дизельными или бензиновыми аналогами (не говоря уже о растущей, но все еще относительно небольшой сети пунктов зарядки во многих европейских странах).

Если традиционные владельцы ДВС захотят, наконец, перейти на электромобили, то финансовый стимул по-прежнему не очевиден — и здесь на помощь приходит Китай.

Китай производит огромное количество маленьких электромобилей

"Впервые европейцы будут иметь конкурентоспособные китайские автомобили, которые будут продаваться в Европе по конкурентоспособным ценам с использованием конкурентоспособных технологий", — сказал Росс Дуглас, основатель и генеральный директор Autonomy Paris, глобального движения за устойчивую городскую мобильность.

Дуглас выступал в прошлом месяце на дискуссионном семинаре Disrupted Mobilities, проходившем в рамках ежегодной конференциий по Берлинским вопросам. Он считает, что есть три фактора, которые делают Китай такой угрозой гегемонии производителей традиционных автомобилей в Европе.

"Во-первых, у них самая лучшая технология производства аккумуляторов, и они заключили в аккумулятор множество важных технологий, таких как обработка кобальта и литий-ионные аккумуляторы", — пояснил Дуглас.

"Во-вторых, у них есть много технологий подключения, которые необходимы электромобилям, например 5G и ИИ", — продолжил он.

"И третья причина заключается в том, что производители электромобилей в Китае получают огромную государственную поддержку, а китайское правительство хочет быть мировым лидером в производстве электромобилей".

Хотя значительные производственные возможности Китая никогда не вызывали сомнений, вопрос был в том, сможет ли он вводить новшества в той же степени, что и его западные коллеги. На этот вопрос был дан ответ в форме их аккумуляторов и технологий, которые они могут внедрить в своих транспортных средствах (хотя некоторые отрасли промышленности по-прежнему субсидируются правительством Китая).

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А по розничным ценам, которые среднестатистические работники сочтут разумными, потребители в ближайшие несколько лет познакомятся с такими производителями, как Nio, Xpeng и Li Auto.

Текущие правила Европейского Союза в значительной степени способствуют прибыльности более тяжелых и дорогих электромобилей, почти не оставляя возможности получения приличной прибыли с небольшими европейскими автомобилями.

"Если европейцы ничего не предпримут в этом отношении, сегмент будет контролироваться китайцами", — сказал Фелипе Муньос, глобальный автомобильный аналитик JATO Dynamics.

Меньшие электромобили, такие как чрезвычайно популярный в Китае Wuling Hongguang Mini, — это то место, к которому европейские потребители могут обратиться за помощью, если их по-прежнему будут вытеснять с их собственных рынков.

Карманный городской автомобиль, средний объем продаж которого составляет около 30 тыс в месяц, почти год был самым продаваемым электромобилем в Китае.

Слишком хорошая вещь?

Однако быстрое производство в Китае не обходится без проблем. По словам министра промышленности и информационных технологий Китая, в настоящее время существует слишком большой выбор, и китайский рынок электромобилей рискует стать раздутым.

В последние годы количество компаний по производству электромобилей в Китае выросло примерно до 300.

"Заглядывая в будущее, компании, занимающиеся электромобилями, должны расти и становиться сильнее. Сейчас на рынке слишком много фирм по производству электромобилей, — сказал Сяо Яцин, — Роль рынка должна быть полностью использована, и мы поощряем усилия по слиянию и реструктуризации в секторе электромобилей для дальнейшего повышения концентрации рынка".

Консолидация собственного рынка и, в конечном итоге, отказ от потребительских субсидий — это крупнейшие шаги на пути к окончательному подрыву престижа европейского рынка, которого так жаждет Пекин.

"Их амбиции — стать компанией Apple в сфере производства электромобилей, поскольку они распространены повсеместно и являются мировыми брендами", — сказал Дуглас.

"Для них действительно важно, чтобы эти автомобили продавались в Европе, потому что Европа является эталоном качества. Если европейцы готовы покупать их электромобили, это означает, что они имеют то качество, которого они пытаются достичь".

Если европейские регуляторы и производители не создадут более доступный рынок, то, возможно, будет лишь вопросом времени, когда такие компании, как Nio и Xpeng, станут для парижан так же знакомы, как Peugeot и Renault.