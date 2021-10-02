В Африке 127-летний мужчина перед смертью рассказал секрет долголетия

Родственники долгожителя говорят, что ему было больше лет, чем указано в церковных записях.

На юге Африки в городе Эритрея умер 127-летний мужчина, который перед смертью рассказал секрет своего долголетия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Родственники долгожителя называют его "самым пожилым человеком на Земле". Они считают, что Натабай Тинсиев родился еще раньше, чем указано в церковных записях, которые нашел католический священник. Внук долгожителя говорит, что в храме записан год крещения, а его дедушка мог родиться еще на 10 лет раньше. Объясняет он это тем, что во времена, когда родился Натабай, священникам трудно было добраться туда, где они проживали. Поэтому иногда приходилось ждать даже десять лет, чтобы окрестить ребенка. Таким образом, внук долгожителя предполагает, что его дедушка родился еще в 1884 году.

Перед тем, как уйти из жизни, Натабай Тинсиев рассказал внуку, что нужно делать, чтобы как можно дольше прожить. По его словам, нужно быть терпеливым, щедрым и стараться иметь жизнь, полную радости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые провели исследование, согласно которому люди могут жить до 130 лет, однако для этого обязательно нужно иметь здоровый образ жизни и высокий уровень медицины.