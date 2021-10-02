Укр

В Африке 127-летний мужчина перед смертью рассказал секрет долголетия

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Африканец умер на 127 году жизни
Африканец умер на 127 году жизни

Родственники долгожителя говорят, что ему было больше лет, чем указано в церковных записях.

На юге Африки в городе Эритрея умер 127-летний мужчина, который перед смертью рассказал секрет своего долголетия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Родственники долгожителя называют его "самым пожилым человеком на Земле". Они считают, что Натабай Тинсиев родился еще раньше, чем указано в церковных записях, которые нашел католический священник. Внук долгожителя говорит, что в храме записан год крещения, а его дедушка мог родиться еще на 10 лет раньше. Объясняет он это тем, что во времена, когда родился Натабай, священникам трудно было добраться туда, где они проживали. Поэтому иногда приходилось ждать даже десять лет, чтобы окрестить ребенка. Таким образом, внук долгожителя предполагает, что его дедушка родился еще в 1884 году.

Перед тем, как уйти из жизни, Натабай Тинсиев рассказал внуку, что нужно делать, чтобы как можно дольше прожить. По его словам, нужно быть терпеливым, щедрым и стараться иметь жизнь, полную радости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые провели исследование, согласно которому люди могут жить до 130 лет, однако для этого обязательно нужно иметь здоровый образ жизни и высокий уровень медицины.

Теги:
#Долгожители #Смерти
Кадр из видео
Политика
Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Женатый Саакашвили перед задержанием показал свою любовницу (видео)
Дата публикации
Категория
Вечер в отеле Rixos в Трускавце проходит в непринужденной обстановке
Виски, торты и смарт-ужин с журналистами: как проходит вечер "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Стоимость ночи в отеле «Rixos-Prykarpattya» достигает почти 14 тысяч
Проживание "слуг" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия озвучил вероятность досрочных парламентских выборов в Украине (видео)