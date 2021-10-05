Рекордное наводнение в Италии сорвало местные выборы (фото, видео)

В Италии проливные дожди вызвали оползни и наводнения в регионе Лигурия.

Местные власти предупреждают про красный уровень опасности.

Об этом сообщает la Repubblica.

Города Понтинвреа, Савона, Россильон и другие лигурийские населенные пункты частично затоплены. В Россильоне за 15 часов выпало 925,8 мм осадков, что является рекордным для региона. Из-за ливня местами под водой трасса "Савона-Турин", прервано железнодорожное сообщение с Пьемонтом, а избирательный участок близ Савоны закрыт, подсчет голосов на выборах в местные советы отложен до утра.

.

Трасса "Савона-Турин" закрыта из-за наводнения и опозней

В некоторых районах в высокогорье выпало до 600 мм осадков за 12 часов. Часть школ в регионе продолжила работу в понедельник, но детей пришлось эвакуировать спасателям.

Во внутренний районах Генуи продолжают лить дожди, автомобилисты сняли на видео, как дождь просачивается через крышу тоннеля на автомагистрали А26 из Меле под Генуей в Гравеллона-Точе.

Разливы небольших реки и ручьев, которые стали необычайно полноводными из-за дождя, превратили дороги в бурные потоки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Таиланде из-за масштабного наводнения люди пытались спасти автомобили надев на них пакеты.