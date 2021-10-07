Во Франции священники развратили более 200 тысяч детей: появилась реакция Папы
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Папа Франциск заявил, что ему стыдно за подобное поведение представителей католической Церкви
Во вторник, 5 октября, независимая комиссия, исследующая злоупотребления духовенства своим положением, сообщила миру о более 216 тысяч случаев насилия над детьми во Французской католической церкви.
Как сообщает издание France 24, практически сразу на заявления отреагировала пресс-служба Ватикана и сам Папа Франциск.
Отмечается, что систематическое сексуальное насилие и попытки священников растлить несовершеннолетних имеют место на протяжении последних 70 лет. По заверению комиссии, чаще всего от "внимания" служителей Церкви страдают малолетние мальчики, не достигшие подросткового возраста. Однако приличным является и количество пострадавших девочек.
Папа Франциск, известный своими весьма неоднозначными решениями и весьма прогрессивными взглядами, не остался в стороне от случившегося. На своей очередной проповеди в Ватикане он высказал свое сожаление жертвам за всю ту боль, которую им причинили священники.
Также представитель католического духовенства подчеркнул, что ему лично и от лица Церкви стыдно за то, что все эти случаи насилия были настолько долго вне зоны внимания.
"Я молюсь, и мы все молимся вместе — Тебе, Господь, слава, а нам — позор. Это время позора", — подчеркнул Папа Франциск.
Дополнительно сообщается, что именно Франциску принадлежат внесенные изменения в законы Ватикана, которые снимают со священников возможность остаться безнаказанными за учиненные ими правонарушения. Кроме этого, Папа призвал служителей Церкви к ответственности, дабы подобные ситуации больше не могли повториться.
Добавим, что с 1950 года, по подсчетам независимой комиссии, более 3000 священников занимались растлением маленьких детей, прикрываясь своим духовным саном.
К слову, педофилы бывают не только среди представителей духовенства. Ранее "Телеграф" рассказывал, как одессит, втираясь в доверие к несовершеннолетним девочкам, получал их интимные фото, а затем, шантажируя, принуждал к сексуальному контакту.
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