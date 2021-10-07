Во Франции священники развратили более 200 тысяч детей: появилась реакция Папы

Папа Франциск заявил, что ему стыдно за подобное поведение представителей католической Церкви

Во вторник, 5 октября, независимая комиссия, исследующая злоупотребления духовенства своим положением, сообщила миру о более 216 тысяч случаев насилия над детьми во Французской католической церкви.

Как сообщает издание France 24, практически сразу на заявления отреагировала пресс-служба Ватикана и сам Папа Франциск.

Отмечается, что систематическое сексуальное насилие и попытки священников растлить несовершеннолетних имеют место на протяжении последних 70 лет. По заверению комиссии, чаще всего от "внимания" служителей Церкви страдают малолетние мальчики, не достигшие подросткового возраста. Однако приличным является и количество пострадавших девочек.

Папа Франциск, известный своими весьма неоднозначными решениями и весьма прогрессивными взглядами, не остался в стороне от случившегося. На своей очередной проповеди в Ватикане он высказал свое сожаление жертвам за всю ту боль, которую им причинили священники.

Папа Франциск заявил, что ему глубоко стыдно за поступки священников

Также представитель католического духовенства подчеркнул, что ему лично и от лица Церкви стыдно за то, что все эти случаи насилия были настолько долго вне зоны внимания.

"Я молюсь, и мы все молимся вместе — Тебе, Господь, слава, а нам — позор. Это время позора", — подчеркнул Папа Франциск.

Дополнительно сообщается, что именно Франциску принадлежат внесенные изменения в законы Ватикана, которые снимают со священников возможность остаться безнаказанными за учиненные ими правонарушения. Кроме этого, Папа призвал служителей Церкви к ответственности, дабы подобные ситуации больше не могли повториться.

Добавим, что с 1950 года, по подсчетам независимой комиссии, более 3000 священников занимались растлением маленьких детей, прикрываясь своим духовным саном.

К слову, педофилы бывают не только среди представителей духовенства. Ранее "Телеграф" рассказывал, как одессит, втираясь в доверие к несовершеннолетним девочкам, получал их интимные фото, а затем, шантажируя, принуждал к сексуальному контакту.