Заминировали и взорвали машину: в Йемене совершили покушение на министра (видео)

Взрыв произошел рядом с кортежем местных властей

В городе Аден, расположенном в южном регионе Республики Йемен, 10 октября подорвали заминированный пикап.

Информацию передает информагентство "Белта".

Местные правоохранители предполагают, что главной целью организаторов взрыва были представители местных властей: министр сельского хозяйства, пребывающий в Адене с визитом, а также губернатор округа.

Несмотря на то, что автомобиль подорвали в момент проезда мимо нее кортежа власти, никто из политиков не пострадал, отделавшись лишь серьезным испугом.

Однако известно, что инцидент все равно повлек за собой человеческие жертвы: есть и раненые, и погибшие. Точное их количество пока неизвестно. Однако сообщается, что помимо прочего было ранено несколько военнослужащих.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники "скорой" помощи, а также правоохранители. Детали установит следствие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 8 октября, мощный взрыв унес жизни более 100 жителей Афганистана. Трагедия произошла во время массовой молитвы в одной из мечетей провинции Кундуз.