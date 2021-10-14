Экзотические новогодние каникулы - какие страны открывают границы украинцам

Пандемия коронавируса изменила туристическую карту мира.

Многие страны ввели ограничения или изменили условия въезда для туристов.

"Телеграф" узнал, как популярные мировые курорты планируют организовать турпоток к новогодним праздникам и какие из них открыты для путешественников из Украины.

Мальдивы

Вид на один из островов

На середину октября Мальдивы открыты для вакцинированных путешественников из Украины. Для того, чтобы отдохнуть, необходимо иметь негативный результат ПЦР теста на английском языке давностью не менее чем 96 часов. Чтобы получить въездную визу, необходимо подтвердить бронь в отеле.

Фиджи

Курорт близ Сингатоки

Спустя два года Фиджи открывает границы туристам, прошедшим вакцинацию. Приехать в страну можно будет с 1 декабря. С момента прививки должно пройти не менее двух недель. Также туристам понадобится отрицательный тест на коронавирус для посадки в самолет и новый ПЦР тест в течение двух суток по прибытию. Детям, которые не были вакцинированы въезжать можно только в сопровождении привитых взрослых.

Таиланд

Лодки с длинными носами - один из символов страны

С 1 ноября жители 10 стран, включая Сингапур, Германию, Китай, Соединенные Штаты Америки и Великобританию смогут отдыхать в Таиланде. Украина в этот перечень пока не попала. Список будет пересмотрен к 1 декабря. Отметим, что кроме полной вакцинации от туристов требуют негативный результат ПЦР теста до и после прибытия в страну.

Бали

Снорклинг - популярное развлечение на Бали

Остров в Индонезии, который также пользуется заслуженной популярностью, открывает въезд туристам из 19 стран. Украины в этом перечне нет. Отметим, что с 14 октября перечень расширили еще пятью странами, которые выбрали в соответствии со стандартами ВОЗ. Кроме обязательной вакцинации, теста до и после прилета, туристов ждет пятисуточный карантин и условие обязательного страхования от ковида не менее чем на 100 тысяч долларов США.

Ранее "Телеграф" писал, что границы для украинцев открыла Польша.