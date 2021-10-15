"Сверхсолдаты" КНДР: спецназовцы показали, как ломают головой бетонные плиты и не только (видео)

Спецназовцы КНДР продемонстрировали приемы тхэквондо и невероятные трюки

В сеть выложили видео, на котором спецназовцы Северной Кореи устроили настоящее шоу перед лидером страны Ким Чен Ыном, сестра которого не так давно пошла на повышение.

Кадры "боев" обнародовало AFP.

Сообщается, что спецназовцы демонстрировали свои умения на военной выставке в Пхеньяне. Используя тхэквондо, корейцы разбивали руками кирпичи, раскалывали кулаками бетон, перетаскивали тяжелые блоки на животе и дробили их кувалдами. Кроме того, спецназовцы ложились на гвозди и демонстрировали прочие непосильные для многих вещи.

За всем этим действом пристально следил диктатор Ким Чен Ын. И судя по его восторженной реакции, шоу со своими "сверхсолдатами" ему явно понравилось.

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