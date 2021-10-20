Укр

Собак на Ла-Пальме спасут от извергающегося вулкана с помощью дрона (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Так выглядит зона активности вулкана на видео. Новость обновлена 20 октября 2021, 09:00
Так выглядит зона активности вулкана на видео.

Вулкан на островной части Испании извергается около месяца.

Вулкан, который извергается на Канарском острове Ла-Пальма, опасен не только для людей — в зоне выброса лавы находятся несколько собак — их попытаются спасти с помощью дрона. 

Об этом сообщает CNN.

Операторы дрона накануне провели испытания и они оказались успешными. В среду, как ожидается, трех животных спасут с охваченного извержением участка острова. По данным из некоторых источников собак четыре. Их планируют приманить и захватить сетью. На всю операцию по спасению отводится несколько минут, чтобы у летательного аппарата не сели аккумуляторы. 

Миссия по спасению усложняется тем, что на Ла-Пальме зарегистрировали сильнейшее землетрясение с момента начала извержения вулкана — магнитудой 4,8. 

Лава может пойти в сторону муниципалитета Тасакорте.

Накануне фиксировали меньшее количество выброса пепла и газов — в район снова начали летать самолеты, но вулканологи говорят, что до окончания извержения еще далеко — они считают эту активность самой продолжительной и мощной за всю историю наблюдений за вулканом.

Ранее "Телеграф" писал, что лава добралась до моря.

Теги:
#Собаки #Канарские острова #Вулкан #Дрон
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