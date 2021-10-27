В Японии принцесса потеряла королевский статус из-за свадьбы с простолюдином

Бывшая принцесса готовится к переезду в США

В Японии королевского статуса лишили принцессу Мако, которая женилась на простолюдине Кее Комуро через несколько лет после помолвки. Экс-принцесса готовится к переезду в США.

Как сообщило издание Kyodo, племянница японского императора Нарухито, принцесса Мако, покинула резиденцию своей семьи 26 октября и отправилась в апартаменты в Токио готовиться к переезду в Нью-Йорк.

Известно, что японская принцесса Мако вышла замуж за мужа по имени Кэй Комуро, не имеющего благородного происхождения. О помолвке пара объявила еще в 2017 году, однако свадьба переносилась из-за заявлений, что у матери жениха финансовые проблемы. После официального брака пара Мако и Кэй решили предоставить письменные ответы на пять наиболее распространенных вопросов к ним. Отметим, что сначала должна была состояться пресс-конференция, однако в последний момент принцесса Мако передумала из-за волнения.

Отмечается, что во вторник, 26 октября, принцесса Мако прощалась в королевской резиденции со своими родителями и младшей сестрой, после чего покинула ее.

Японским законодательством предусмотрено, что женщины из императорской семьи теряют свой статус после брака с простолюдином, а вот мужчины за аналогичные действия статуса не лишаются. Вместе с тем женщинам предусматривается единовременная выплата в размере до 150 миллионов иен (1,3 млн долларов), однако принцесса Мако от нее отказалась.

Добавим, что Мако не первая принцесса, потерявшая королевский статус из-за брака. До этого в 2005 году статуса была лишена принцесса Саяко, а в 2018 — принцесса Аяко.

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