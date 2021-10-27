Новая волна пандемии: готов ли мир дать отпор COVID-19?

Если откинуть личные политические приоритеты и сконцентрироваться на сотрудничестве и обмене информацией, то можно совместными усилиями справиться с любым вызовом

Борьба с пандемией продолжается. В регионах с низким уровнем вакцинации количество госпитализированных с COVID-19 продолжает расти.

Недавняя статья на сайте Euronews рассказывает о том, что мировые лидеры и представители системы здравоохранения пытаются обобщить уроки, извлеченные из текущей пандемии. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

В Берлине с 24 по 26 октября прошел Всемирный саммит здравоохранения 2021 года, на котором политические лидеры, и представители гражданского общества и частного сектора обсуждали вопросы возможной подготовки к следующей пандемии.

Представитель компании Economist, которая является частью новостного сайта The Economist, выступая на саммите, заявил: "Мы наблюдаем беспрецедентную скорость разработки тестов, методов лечения и вакцин, необходимых для обеспечения безопасности в мире. Но вопрос остается открытым: действительно ли мир изменился с точки зрения нашей способности реагировать на такого рода вызовы?".

Сотрудничество и инвестиции: два компонента для борьбы с пандемией

"Мы должны быть лучше подготовлены к следующему разу, — отметили выступающие эксперты, — А для этого нам необходим глобальный договор. Это не может и не должно касаться только одной страны".

Один из главных уроков, который эксперты смогли извлечь из беспрецедентной пандемии, заключается в том, что сотрудничество является ключом к преодолению этого кризиса.

Сотрудничество возможно и хорошо работает, когда осуществляется без всякой политической направленности, без каких-либо других целей, кроме собственно конечной цели преодоления пандемии.

По мнению руководителей фармацевтических федераций, такое сотрудничество возможно только при "многогранном подходе". Это означает, что данные и их анализ должны находиться под постоянным контролем и поступать из как можно большего количества надежных источников.

Чтобы убедиться в доступности и эффективности такого подхода, Томас Триомф предложил рассматривать финансовые вложения в здравоохранение и вакцины не как расходы, а как инвестиции.

"Я думаю, что эта пандемия COVID-19 показала, что раннее инвестирование в вакцины на всех этапах абсолютно необходимо, чтобы двигаться вперед и быть готовым к следующей пандемии", — заявил эксперт.

Доверие и общение — ключевые элементы успеха

"При отсутствии хорошей коммуникации дезинформация может распространяться быстро и наносить непоправимый вред", — подчеркнул Хамфрис.

"Когда речь идет о вопросах общественного здравоохранения, когда на карту поставлены жизни людей, нам необходимо отбросить политические интересы и сосредоточиться на главном, и убедиться в том, что люди получают правдивую информацию. В противно случае дезинформация о пандемии и вакцинации может иметь пагубные последствия", — продолжили его коллеги.

Инструментарий по реагированию на пандемию на уровне страны

В документе под названием "Инструментарий реагирования на пандемию на уровне страны: извлечение уроков" журнал Economist Impact, предложил ряд мер, которые могут улучшить будущие меры реагирования на пандемию. Эти меры были составлены на основании ключевых международных документов и мнениях экспертов.

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В документе подчеркивается, что если отдельные страны смогут определить и применить свои собственные приоритеты, то данный инструментарий можно будет рассматривать как дорожную карту для повышения готовности.

Ключевые механизмы для эффективного реагирования на пандемию

Журнал The Economist Impact перечислил восемь ключевых механизмов для эффективного реагирования на пандемию.

Координация на местном, национальном и международном уровнях

Укрепление доверия населения к политикам и институтам

Оптимизация использования ресурсов для получения максимальной отдачи от того, что имеется в наличии

Применение научно обоснованного, неполитизированного подхода

Выявление и извлечение уроков из предыдущих и текущих вспышек заболевания

Оказание финансовой и практической поддержки населению

Обеспечение соблюдения правил и ограничений

Обеспечение максимально широкого доступа к диагностике, вакцинам и методам лечения

"Эффективные ответные меры основаны на долгосрочных инвестициях в общественное здравоохранение, общей устойчивости систем здравоохранения, способности мобилизовать соответствующую инфраструктуру реагирования и политической компетентности", — говорится в заключении документа.

"Ни один из элементов, включенных в набор, не будет достаточным для смягчения последствий пандемии, но каждый из них является важнейшим строительным блоком, позволяющим странам добиваться лучших результатов в будущем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что для преодоления пандемии коронавируса необходимо вакцинировать хотя бы 80% населения.