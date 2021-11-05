Укр

Боролся с 5G и проиграл: полиция арестовала мужчину за нанесение ущерба сотовым вышкам

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.

Ему грозит реальный тюремный срок.

В Чехии близ города Йиглава мужчина повредил девять "вышек"-передатчиков местных мобильных операторов. По мнению следствия он перерезал провода плоскогубцами. 

Об этом сообщает сайт Novinky. 

Мужчину задержали правоохранители. При нем были те самые плоскогубцы. В результате действий злоумышленника тысячи людей сидели без связи и даже не могли воспользоваться контактами экстренных служб. 

Сообщается, что он был ранее судим по делам о наркотиках. Его подозревают в нанесении ущерба и создании угрозы для работы общественного учреждения. Если обвинение будет доказано — мужчина проведет до шести лет за решеткой. Общий ущерб от его действий для компаний-операторов оценили в 700 тысяч крон, что в украинском эквиваленте — более 829 тысяч гривен. 

Следователи считают, что он мог поддаться информации о вреде излучения 5G. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России жители одной из республик свалили вышку сотовой связи, считая что она вредит здоровью

В Украине также происходят подобные инциденты с мобильными операторами, но пока удается решить их мирным путем.

Теги:
#Чехия #Сотовая связь #Вышка
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