Война Путина на Донбассе: что западные СМИ пишут о пропаганде РФ в отношении Украины

Ложь со стороны России о конфликте в Украине была сознательной с самого начала

Путин "обосновал" оккупацию Крыма и Севастополя тем, что так захотел российский народ. По его словам, ни президент, ни политики не несут никакой ответственности за эти действия.

В своей недавней статье на сайте Atlantic Council Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, рассказывает о лживой пропаганде, которую Россия с первых дней конфликта обрушила как Украину, так и на международное сообщество. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Манипуляции российской пропаганды

В понедельник, 1 ноября 2021 года на сайте агентства Reuters была опубликована статья "Россия заявляет, что Украина пытается втянуть ее в конфликт на Донбассе", в которой говорится: "В понедельник министр иностранных дел России обвинил украинское руководство в попытке втянуть Москву в конфликт на востоке Украины после эскалации боевых действий между правительственными силами и боевиками в сепаратистском регионе".

Это сообщение на сайте международного информационного агентства представляет собой образец дезинформации со стороны России. Даже спустя почти восемь лет с момента начала конфликта России и Украины в западных СМИ иногда публикуются такие образчики пророссийской пропаганды. В основе этого сообщения лежит большая ложь о начале путинской войны в Украине. Оно наталкивает читателя на мысль о том, что конфликт в Украине представляет собой исключительно внутреннее дело Украины, а Россия тут не при чем, она только невинный сторонний наблюдатель.

Не в первый раз России удается продвинуть для публикации в западных СМИ подобного рода дезинформации. Россия является известным мастером манипуляций и легко вводит международные СМИ в заблуждение.

Начало агрессии

С тех пор как Владимир Путин приказал своим "зеленым человечкам" начать спецоперацию по захвату Крыма, российская пропагандистская машина не прекращала своих усилий по дезинформации мирового сообщества о происходящем.

Но многие журналисты продолжали правдиво писать об этих событиях и собирать свидетельства против РФ. Свидетельств российского военного присутствия на территории Украины собрано достаточное количество. Страны G7 признали Россию "стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником". Истинность доказательств военного присутствия РФ в зоне конфликта в Украине была подтверждена еще в 2016 году Международным уголовным судом в Гааге. В результате этого Россия вышла из Международного уголовного суда. Несмотря на все это, некоторые журналисты в западных СМИ по-прежнему вводят в заблуждение читателей, говоря о "пророссийских силах" и "повстанцах", и намеренно используя такой термин, как "украинская гражданская война".

Интервью с российским депутатом

19 октября на Youtube-канале "Звезде Live", связанном с телеканалом "Звезда" Министерства обороны России, опубликовали интервью с российским депутатом Александром Бородаем. Он поддержал боевые действия "российских войск" на востоке Украины. Еще он поделился воспоминаниями о том, как Россия намеренно вводила международные СМИ в заблуждение, чтобы скрыть ответственность Москвы за развязывание конфликта.

Александр Бородай — не простой российский депутат. Сначала, в 2014 году он был премьер-министром "ДНР", сепаратистской республики, созданной под руководством Кремля на востоке Украины. Затем в 2021 году он был избран депутатом от партии "Единая Россия".

После своего отъезда с востока Украины Бородай продолжал поддерживать тесные связи с теми, кто ведет военные действия. Он занимал пост главы Союза ветеранов Донбасса и часто делал громкие заявления с призывами уничтожить Украину.

Все ключевые должности в "ДНР" занимали выходцы из Москвы

Почему же он в конце концов покинул свой пост в Донецке в августе 2014 года? На этот вопрос Бородай заявил, что руководство "ДНР" на тот момент представляло собой странное зрелище. Практически все поголовно были из Москвы. И он сам, и Игорь Стрелков (Гиркин), отвечавший за вооруженные формирования "ДНР" были тоже из Москвы. Это было очень неудобно для продолжения начатой пропаганды.

Российский депутат сказал, что нужно было учитывать, как иностранные СМИ реагируют на ситуацию вокруг этого конфликта. Нужно было попытаться повлиять на международное общественное мнение. Это не была проблема пропаганды для внутренней аудитории в России или на Донбассе. Там все шло как задумано.

В итоге было принято решение определить новых руководителей республик из числа местного населения.

Силы, воюющие на стороне "ДНР" — российские

Российский депутат Бородай также много говорил о российском характере конфликта. Хотя многие чиновники РФ настойчиво повторяют стандартные ответы Кремля по поводу Украины, Бородай не сильно переживал об этом. На предложение журналистки "Звезды Live" о более корректном подходе к названию сил, воюющих на востоке Украины, он ответил, что все равно это силы российские.

Я считаю это принципиальным. Они [на стороне "ДНР"] — это российские силы, и вооруженные силы Российской Федерации также являются российскими силами. И те, и другие являются российскими войсками. Так какая разница?

Эти комментарии Бородая нельзя назвать чем-то новым. Тот факт, что граждане России начали этот вооруженный конфликт, а российские войска принимали активное участие в нем, давно известен. Сам Александр Бородай давно известен, как сторонник восстановления российской империи. Он и ранее говорил о том, что Москва хочет заменить его и других россиян в руководстве "республик" местными жителями, чтобы убедить Запад, что восстание на востоке Украины имело внутриукраинский массовый характер.

Из этого разговора мы можем сделать вывод о том, какое настроение безнаказанности царит в Москве, когда действующий депутат от партии Путина чувствует себя вправе так небрежно разоблачать абсурдность претензий России на ее невоенный статус в Украине.

Международные корреспонденты, стремящиеся точно описать конфликт на Украине, должны обратить внимание на заявления этого российского депутата. Он не пытается скрыть тот факт, что это война с Россией, и с готовностью рассказывает о попытках обмануть международную аудиторию, заставив поверить в миф о внутреннем украинском конфликте. Это должно заставить любого уважающего себя репортера задуматься, прежде чем некритически повторять любые лживые высказывания Кремля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия опять стягивает войска к украинским границам.