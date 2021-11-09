Укр

Сингапур сделал платным лечение антипрививочников

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Скорые" в Сингапуре
"Скорые" в Сингапуре

Власти страны считают, что антипрививочники оказывают слишком большую нагрузку на систему здравоохранения.

Минздрав Сингапура нашел способ мотивировать людей делать прививки от COVID-19. Со следующего месяца непривитым гражданам перестанут оказывать бесплатное лечение в случае инфицирования коронавирусом

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Стоит отметить, что это правило будет распространяться на тех сингапурцев, которые добровольно отказались от прививки. То есть, на тех, у кого нет противопоказаний к получению вакцины.

Минздрав страны мотивирует свое решение тем, что антивакцинаторы "непропорционально нагружают систему здравоохранения", то есть занимают большую часть больничных коек. Ведь именно эта категория населения попадает в больницы чаще всего, говорится в сообщении.

В то же время люди, которые не получили прививку из-за противопоказаний все еще смогут получить медицинскую помощь бесплатно. Также исключение сделано для детей младше 12 лет, которым вакцину пока не делают.

В городе-государстве Сингапур проживает 5,6 миллиона человек, при этом там за период кампании по иммунизации было привито около 85% населения.

В сообщении Минздрава указывается, что за последний месяц в среднем фиксировалось около 3 тысяч новых случаев инфицирования в день, впрочем, из-за высоких показателей вакцинации 98,7% из них протекали в легкой форме или вовсе без симптомов.

Вместе с тем около 1,7 тысячи человек за этот период были доставлены в больницы.

Как сообщалось ранее, 9 ноября Украина установила новый рекорд смертности от коронавируса, за день врачи отчитались о 833 летальных исходах COVID-19. По данным отечественного Минздрава в настоящее время зафиксировано около полумиллиона активных случаев болезни.

Теги:
#Сингапур #Коронавирус #Covid-19
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