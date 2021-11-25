"На поверхности вулкана складывается впечатление, что ты на другой планете", – как работают украинцы в одном из самых опасных мест Земли (фото)

"Телеграф" пообщался с украинскими летчиками, которые на вертолете подбираются к жерлу вулкана на высоте свыше 3-х километров

О существовании в Демократической Республике Конго вулкана Ньирагонго многие наши соотечественники впервые узнали в мае нынешнего года, когда он в очередной раз начал извергаться и поставил под угрозу жизни жителей города Гома, расположенного всего в 20 км от опасной горы.

Город Гома у подножия вулкана Ньирагонго

При этом, потоки лавы вытекала не только из кратера, но и из трещин на южном склоне этого вулкана африканских гор. Тогда от пожаров пострадали постройки на окраине города, несколько человек погибло, а тысячи жителей эвакуировались, в том числе, и в соседнее государство Руанда.

Лава чуть не накрыла аэропорт

Потоки огненной лавы остановились всего за 800 метров от городского аэропорта, где, кстати, дислоцируется миротворческий контингент – 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН с украинскими военнослужащими. Все 250 человек и техника были эвакуированы из лагеря миротворческих сил Украины. Кроме того, наши вертолетчики на Ми-8 помогали вывезти в безопасные районы гражданское население и персонал Миссии ООН.

"С момента извержения вулкана экипажи перевезли 1420 человек, более 33 тонн груза, налет в небе Африки за период чрезвычайной ситуации составил около 300 часов", – так отчитались по итогам спасательной операции наши миротворцы.

Демократическая Республика Конго - в центре Африки

Миротворцы ежедневно выполняют различные задачи Миссии ООН, в том числе — перевозку личного состава, транспортировку грузов, сопровождение чиновников, а также эвакуацию раненых и травмированных. А недавно им довелось выполнять иное, не только ответственное, но и интересное задание.

Вулкан не спит

"Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер действующего вулкана, — сообщил помощник командира 18-го отдельного вертолетного отряда по связям со средствами массовой информации Александр Савченко. — Миротворцы отряда обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира".

Украинцы на макушке вулкана

Облака остаются под ногами

Александр Савченко объяснил, что основание Ньямлагиры сливается с соседним вулканом Ньирангонго горного хребта Вирунга, который, в свою очередь, является национальным природным парком и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Своевременное изучение и прогнозирование будущих извержений учеными позволяет заблаговременно предупредить местное население о потенциальной опасности, ведь по соседству с действующим вулканом только в Гоме проживает около двух миллионов человек.

Высота - более 3-х километров

Командовал экипажем опытный и высококвалифицированный пилот — командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко. Он уже работал с вулканологами во время своей прошлой ротации.

Командир отряда полковник Евгений Вакуленко

"Особенностью таких задач является выполнение полетов на достаточно больших высотах. К примеру, высота Ньирангонго достигает 3470 метров, а Ньямлагира — 3058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не проблема", — цитирует командира наш собеседник.

Миссия выполнима

Как пояснил "Телеграфу" Александр Савченко, украинские вертолетчики доставляют вулканологов на кратер вулкана не впервые — Миссия ООН поручает выполнение этой летной задачи 1-2 раза в год. Все зависит от вулканической активности и необходимости для самих вулканологов. Пилоты должны доставить ученых в указанный пункт и следить за изменением погодных условий, чтобы не застрять там на неопределенное время.

Вулканологи сюда приезжают 1-2 раза в год

"Сейчас оба вулкана ведут себя очень тихо. Та лава, которую сейчас можно увидеть на Ньямлагире, находится значительно ниже уровня, который был раньше. В Ньирагонго лавового озера не видно вообще, а значит, мы ждем его возвращения. Тогда можно будет сделать какие-то прогнозы, а когда это произойдет – пока неизвестно", — подытожил результат экспедиции вулканолог Дарио Тедеско.

Огонь и лава

Горный воздух пахнет серой

Александр рассказал также, что совершить посадку можно только на вулкан Ньямлагира, имеющий более плоскую поверхность. Вулканологи также следят за активностью соседнего Ньирагонго, который за последнее столетие унес сотни жизней. Но его поверхность непригодна для посадки вертолета, так как он имеет острую конусную форму.

На Ньямлагира можно приземлиться

Чтобы осуществить все необходимые исследования, вулканологам приходится подниматься на него пешком примерно 5-6 часов. Именно для таких экспедиций на вершине вулкана построены маленькие деревянные домики, в которых они могут заночевать. Конечно, пользуются ими не только они, но и ценители экстремального туризма, которые за солидную сумму приезжают сюда увидеть действующий вулкан и переночевать вблизи кратера.

Александр Савченко запомнит эту миссию

Интересно, какие ощущения испытывает там человек?

"Когда оказываешься на поверхности вулкана, такое впечатление, что ты на другой планете. Это невероятные ощущения, которые однозначно запомнятся на всю жизнь. Прохладный горный воздух пахнет серой, а высота в 3000 метров над уровнем моря дает себя почувствовать нехваткой кислорода", — вспоминает Савченко.

Домики для вулканологов и туристов на Ньирагонго

Логично спросить, а не прихватывают ли украинские ребята с собой в качестве сувенира фрагменты вулканической лавы? Как она выглядит, насколько сложно ее отколоть?

Лава хрустит под ногами

"Застывшая лава хрустит под ногами, как свежие вафли, поэтому взять кусочек себе на память вообще не проблема. Многие так и поступают", — ответил военнослужащий.

Кусочек застывшей лавы

После окончания миротворческой миссии расплав горных пород и кусочек сталактита из центрально-африканской республики отправятся в багаже владельца в Украину.

А рядом в ущелье нашли сталактиты

В общей сложности, с начала очередной ротации миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда совершили 964 полета, общий налет которых составил 768 часов. За это время было перевезено 3874 пассажира и более 120 тонн груза.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне угрозы вторжения РФ, в Украину собрались военные советники США.