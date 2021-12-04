Живые елки дома опасны для здоровья, предупреждают ученые
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Американские исследователи отмечают опасность, которая может ожидать ценителей живых новогодних елок во время грядущих рождественских праздников
По информации портала The Sun, ссылающегося на ряд исследований, проведенных экспертами и, опубликованными в издании 1 декабря, хвойные деревья содержат большое количество аллергенов и "хранят" в себе более полусотни видов плесени, опасной для человека.
Специалисты отмечают, что в каждой елке насчитывается 53 вида плесени, которые кроме аллергических реакций могут спровоцировать даже головную боль.
В частности, люди, которые склонны к аллергиям и реагируют на резкие запахи растений, могут ощущать насморк, боль в ушах, иногда у них появляется кашель.
"Несколько ученых, представляющих медицинский университет северных районов штата, провели анализ вырезки из 28 новогодних елок, включая иглы, а также кору, различных видов", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается также, что исследователи не призывают праздновать Рождество и Новый год без главной красавицы праздника, но советуют постоянно проветривать помещение, где было установлено хвойное дерево.
Напомним, как ученые назвали особенность, влияющую на заражение COVID-19, ведь после исследований характера инфицирования коронавирусом, начиная с его первой волны, пришли к выводу, что среди факторов риска есть и этническая принадлежность того или иного человека.
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