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Живые елки дома опасны для здоровья, предупреждают ученые

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Живая елка может спровоцировать ряд аллергических реакций
Живая елка может спровоцировать ряд аллергических реакций

Американские исследователи отмечают опасность, которая может ожидать ценителей живых новогодних елок во время грядущих рождественских праздников

По информации портала The Sun, ссылающегося на ряд исследований, проведенных экспертами и, опубликованными в издании 1 декабря, хвойные деревья содержат большое количество аллергенов и "хранят" в себе более полусотни видов плесени, опасной для человека.

Специалисты отмечают, что в каждой елке насчитывается 53 вида плесени, которые кроме аллергических реакций могут спровоцировать даже головную боль.

В частности, люди, которые склонны к аллергиям и реагируют на резкие запахи растений, могут ощущать насморк, боль в ушах, иногда у них появляется кашель.

"Несколько ученых, представляющих медицинский университет северных районов штата, провели анализ вырезки из 28 новогодних елок, включая иглы, а также кору, различных видов", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается также, что исследователи не призывают праздновать Рождество и Новый год без главной красавицы праздника, но советуют постоянно проветривать помещение, где было установлено хвойное дерево.

Напомним, как ученые назвали особенность, влияющую на заражение COVID-19, ведь после исследований характера инфицирования коронавирусом, начиная с его первой волны, пришли к выводу, что среди факторов риска есть и этническая принадлежность того или иного человека.

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Теги:
#Новогодняя елка #Британия #Елка #Вчені
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