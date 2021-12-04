Праздник подкрался незаметно: в Финляндии заправка всю ночь раздавала бензин почти бесплатно (видео)

Некоторые водители покупали сразу оптом.

До Нового года и Рождества еще далеко, но Санта уже добрался до финского города Турку и устроил праздник местным водителям, снизив стоимость бензина А95 до 1,4 евроцента за литр (43 украинские копейки).

По крайней мере так можно было бы подумать, если не знать, что причиной невиданной щедрости стал обычный технический сбой. Об этом пишет Yle.

Точно не известно, что стало причиной сбоя, однако неожиданная скидка началась 3 декабря примерно в девять часов вечера и продолжалась до шести часов утра по местному времени (то же, что и по Киеву). При этом затронутыми оказались сразу три заправочных станции.

В руководстве компании Turku Cooperative TOK, которая управляет этими заправками, заявили, что зафиксировали намного большую популярность затронутых станций среди водителей чем обычно. Там не сообщают, сколько бензина было продано за день, но говорится, что счет идет на тысячи литров.

"Нам жаль сообщать нашим клиентам, что у нас больше нет дешевого бензина", — прокомментировал ситуацию руководитель компании Рами Каллиомяки.

Очевидно, что остальным водителям теперь придется покупать бензин по обычным ценам в 1,8 евро за литр (55,5 грн), но воспоминания о той ночи надолго останутся в сети.

Тем временем в Алтайском крае России местные жители вынуждены тайком пилить клены, чтобы согреться зимой. Причина тому заключается в том, что в регионе иссякают запасы угля.