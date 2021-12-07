Австралия строит огромный "черный ящик" Земли для следующих поколений: что известно

Самописец строят на случай глобального потепления, чтобы передать информацию о климате следующим поколениям

На фоне борьбы с глобальным потеплением в Австралии решили построить "черный ящик" для записи действий человечества по изменению климата. Прибор будет установлен в конце 2022 года на острове Тасмания.

Как сообщает издание ABC, "черный ящик" создадут ученые из Тасманского университета. На этот самописец внесут данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации на случай глобальной катастрофы и запишут документальные сведения о шагах людей, из-за которых это могло произойти.

Известно, что конструкция самописца по размерам будет как автобус, сделают ее из стальных листов толщиной около 8 сантиметров, а для обеспечения ящика энергией будут установлены солнечные батареи.

Так будет выглядеть "черный ящик" Земли в Австралии

"Черный ящик" будет записывать показатели изменения климата (температура воздуха, уровень углекислого газа в атмосфере) и в онлайн-режиме собирать все возможные данные о глобальном потеплении.

Как утверждает один из авторов проекта Джим Кэтрис, на случай реальной угрозы глобального потепления это устройство позволит всем оставшимся извлечь урок из этой катастрофы.

Добавим, что строить "черный ящик" в Австралии начнут в 2022 году. Его мощности позволят записывать информацию на ближайшие 50 лет, однако уже сейчас эксперты работают над тем, чтобы увеличить емкость самописца.

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